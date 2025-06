CELEBRAZIONI PER SAN MASSIMO PATRONO DELL’AQUILA: ECCO IL PROGRAMMA DEL 9 E 10 GIUGNO

L’AQUILA – Questo il programma delle celebrazioni nella solennità di San Massimo d’Aveia, Patrono della Città e dell’Arcidiocesi dell’Aquila, che si svolgeranno nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio in Piazza Duomo. Lunedì 9 giugno alle ore 18.00 la S. Messa Vigiliare sarà presieduta da Don Artur Sidor, Amministratore parrocchiale della Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio e concelebrata dal Can. Renzo D’Ascenzo, Parroco emerito.

Il 10 giugno, alle ore 11, sarà celebrata la S. Messa Capitolare presieduta dal Can. Sergio Maggioni, Arcidiacono del Capitolo Metropolitano e animata dalla Schola Cantorum “San Sisto” diretta dal M° Alberto Martinelli. Alle ore 18 la S. Messa Stazionale sarà presieduta da Sua Eccellenza Mons. Antonio D’Angelo, Arcivescovo Metropolita di L’Aquila e concelebrata dai Presbiteri della Diocesi.

Anima la liturgia il Coro Diocesano “San Massimo” sez. Adulti. Al termine, processione del Santo Patrono per le vie del Centro Storico, accompagnata dal Complesso bandistico “Città di Paganica” e scortata dal Gruppo Sbandieratori “Città di L’Aquila” che al termine della processione si esibirà in uno spettacolo. Il 14 giugno alle ore 19:30 si svolgerà la VIII Rassegna Corale “Un canto per San Massimo”.