CELLINO ATTANASIO, L’8 DICEMBRE IL PRIMO APPUNTAMENTO CON “CONCERTI NELLE ABBAZIE”

TERAMO. Saranno le sonorità della bossa nova e della musica popolare brasiliana ad aprire la prima edizione invernale del festival Concerti delle Abbazie, a cura dell’Associazione Luzmek in collaborazione con Valle delle Abbazie e l’Agenzia per lo sviluppo locale ITACA, e con il patrocinio del MIBAC. L’8 dicembre 2021 alle 17,30 infatti, sul palco del Teatro Santo Spirito a Cellino Attanasio ci sarà la cantante Rosàlia De Souza con Paolo Di Sabatino al pianoforte con “Inspirada” dal titolo del nuovo album dell’artista di Rio De Janerio.

La winter edition, organizzata soprattutto grazie al contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), proseguirà, grazie alla collaborazione della O’Donnell Foundation di Dallas, il 17 dicembre alle 21 e il 18 dicembre alle 17,30 al Teatro Comunale di Atri con il duo “Levinson & Lortie” con Gary Levinson, primo violino Dallas Symphony, e Louis Lortie al pianoforte, saranno proposte musiche di Fauré, Grieg, Debussy, Prokofieff. La rassegna si concluderà il 19 dicembre 2021 alle 17,30 nel Chiostro dell’Abbazia di Propezzano con “Enscenas en solo” con Javier Girotto, sax soprano e baritono, flauti andini, clarinetto basso, elettronica.

“Il piccolo teatro di Santo Spirito a Cellino Attanasio – commenta il direttore artistico del Festival Concerti delle Abbazie, il M° Carlo Michini – è stato ricavato dall’omonima chiesa sconsacrata, un edificio che conserva una meravigliosa facciata settecentesca con decorazioni in terracotta. Sarà questa la cornice che avrà il concerto ‘Inspirada’ di Rosàlia De Souza con Paolo Di Sabatino. Da sette anni il nostro festival ha proprio questo obiettivo, unire la bellezza artistica della valle delle Abbazie e in generale del teramano con la musica di qualità. Ringrazio ancora quanti hanno reso possibile questa edizione, le amministrazioni comunali coinvolte e l’Abbazia di Propezzano per il supporto e la O’Donnell Foundation per la preziosa collaborazione”.

Per prenotazioni, informazioni e contatti: www.concertidelleabbazie.it o 340.6732061 info@concertidelleabbazie.it. Biglietti acquistabili sui circuiti CiaoTickets, biglietto unico 10 euro, per i concerti di Atri ridotto studenti e accompagnatori 2 euro, per il concerto del 19 formula ingresso con aperitivo 20 euro. Si ringraziano i Comuni di Atri e Cellino Attanasio, la Edison Stoccaggio e l’Abbazia di Propezzano. Obbligatorio il Super Green Pass.