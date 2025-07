CELLINO ATTANASIO: TRAGICO INCIDENTE IN MOTO, MUORE 56ENNE, LASCIA MOGLIE E DUE FIGLI

TERAMO – Un motociclista di 56 anni, Pietro Pruiti, di Castellalto, e rimasto vittima di un incidente stradale. In contrada Stampalone, nel territorio di Cellino Attanasio

Lavorava al gruppo Glm di Castelnuovo, lascia la moglie e due figli.

Per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito in una scarpata. La morte è avvenuta sul colpo.

La rsu Fim Cisl del Gruppo GLM esprime come segue il cordoglio.

“Siamo profondamente sconvolti. Pietro era un lavoratore esemplare, partecipe e sempre attento alle vicende aziendali. Fu tra i primi a credere nel nostro progetto sindacale a Castelnuovo, sostenuto da un forte desiderio di cambiamento e crescita condivisa. La sua adesione alla nostra organizzazione non fu solo un gesto formale, ma un atto di fiducia verso un nuovo percorso sindacale volto al miglioramento delle condizioni di tutti i lavoratori.

Oggi è una giornata di lutto per tutta la RSU FIM CISL del Gruppo GLM e per il direttivo provinciale della FIM di Teramo. Il nostro pensiero va alla famiglia di Pietro: alla moglie Concetta, al figlio Giuseppe e alla figlia Antonella, nostra collega e iscritta alla FIM, alla quale va un abbraccio particolarmente sentito. Sappiamo bene che nessuna parola potrà colmare il vuoto lasciato da Pietro, ma vogliamo esprimere con forza la nostra vicinanza e disponibilità per qualsiasi necessità. Ciao Pietro, resterai per sempre nei nostri cuori”.