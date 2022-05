CENSIMENTO L’AQUILA, PROROGATI TERMINI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PUBBLICA 2022-2024

L’AQUILA – Il Settore Servizi Demografici rende noto che sono stati prorogati di 10 giorni i termini per presentare la domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di incarichi di rilevatore statistico per il triennio 2022 – 2024, che scadeva ieri 19 maggio.

A renderlo noto è il Settore Servizi Demografici, che spiega come gli interessati potranno presentare domanda, adeguatamente compilata, sottoscritta e corredata da una fotocopia del documento di identità, tramite PEC o e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.laquila.postecert.it, oppure tramite raccomandata indirizzata all’Ufficio di Statistica del Comune dell’Aquila, via Roma 207/A – 67100 L’Aquila, entro e non oltre domenica 29 maggio.