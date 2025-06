CASTILENTI – Scattano le indagini dei carabinieri per appurare le responsabilità sul tragico incidente stradale, avvenuto ieri intorno alle 14, in località Villa San Romualdo, a Castilenti (Teramo) dove una moto e un’auto si sono scontrate: a perdere la vita Roberto D’Alessio, il conducente della moto, un 28enne di Elice (Pescara). La vittima, tra l’altro, era un grande appassionato di moto e coltivava da sempre questa passione per le due ruote.

La moto si è andata a schiantare contro una Jaguar sulla quale erano due turisti finlandesi rimasti illesi. Dolore a Elice dove la vittima lavorava nella azienda agricola di famglia. Vani i soccorsi infatti il giovane, sbalzato dalla moto per molti metri, è deceduto sul colpo.