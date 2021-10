CENTENARIO DELLA NASCITA DEL SENATORE ACCILI, COMUNE ACCIANO DELIBERA L’ONORIFICENZA ALLA MEMORIA

ACCIANO – Martedì 19 ottobre, a partire dalle ore 11, presso l’Auditorium del Parco del Castello a L’Aquila è previsto un evento in ricordo di Achille Accili, sindaco di Acciano dal 1953 al 1957, segretario provinciale della Democrazia Cristiana dal 1958 al 1968, Senatore della Repubblica dalla V alla IX Legislatura e Sottosegretario di Stato del IV Governo Andreotti.

Con questo evento i Comuni di Acciano e dell’Aquila, la Provincia, l’Università degli Studi dell’Aquila ed il Consiglio Regionale dell’Abruzzo intendono ricordare, esattamente a cento anni dalla nascita, l’attività politica del Senatore Accili ed in particolare il suo impegno in favore della gente e del territorio. La giornata, però, sarà anche l’occasione per dare seguito a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Acciano ovvero per il conferimento della Cittadinanza Benemerita alla memoria.

“Tramite l’onorificenza alla memoria”, dichiara il sindaco di Acciano Fabio Camilli, “l’Amministrazione Comunale vuole testimoniare la stima ed il riconoscimento per un uomo che ha ricoperto ruoli importanti con appassionata dedizione e l’orgoglio delle proprie origini contribuendo, così, a rendere più alto il prestigio della Comunità. Ringrazio”, conclude il aindaco Camilli, “gli assessori e tutti i consigliericomunali che con grande maturità politica hanno votato all’unanimità il conferimento della cittadinanza benemerita alla memoria, nonché i rappresentanti delle diverse Istituzioni che hanno condiviso l’iniziativa di celebrare il centenario della nascita del Senatore Achille Accili alla presenza dei figli Maria Assunta, Domenico, Giulio e Bernadette“.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sul Sito Istituzionale del Comune di Acciano.