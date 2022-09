CENTENARIO PNALM, D’ERAMO (LEGA): “UN TRAGUARDO PER L’ABRUZZO CHE CI RENDE ORGOGLIOSI”

L’AQUILA- “Oggi tutto l’Abruzzo festeggia un traguardo che ci rende orgogliosi: 100 anni del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 100 anni di convivenza con una fauna che abbiamo solo nella nostra Regione, perché siamo riusciti a conservare e proteggere”.

Così il deputato abruzzese Luigi D’Eramo anche componente della VIII commissione alla Camera (Ambiente, territorio e lavori pubblici), nel giorno in cui a Pescasseroli si dà il via ufficialmente alla grande festa per i 100 anni del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise. Centenario che l’Abruzzo condivide solo con il Parco nazionale del Gran Paradiso.

“Una centenario che porta con sé la grande sfida della conservazione di specie soprattutto animali che fanno conoscere e amare l’Abruzzo in tutto il mondo. Penso all’orso bruno marsicano, sottospecie protetta, uno dei simboli più amati della nostra Regione. Auguri a tutte le donne e agli uomini del Parco che ogni giorno lavorano sulle nostre montagne e che garantiscono sicurezza per i cittadini e conservazione della natura, scrivendo le pagine di una storia che ci rende fieri e orgogliosi di essere abruzzesi”.

