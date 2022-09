CENTENARIO PNALM, MARSILIO: “UNA DELLE PIU’ IMPORTANTI ESPERIENZE DI TUTELA AMBIENTALE D’EUROPA”

L’AQUILA – “Il Parco Nazionale d’Abruzzo rappresenta un punto cardinale del nostro territorio, attraverso il quale l’Abruzzo è conosciuto in tutto il mondo come Regione verde, la Regione dei Parchi. In un’ epoca caratterizzata e segnata dalla cosiddetta transizione ecologica e dal forte recupero di valori, come la salvaguardia ambientale e la sostenibilità, un territorio come il nostro diventa modello esemplare. Il nostro Parco Nazionale rappresenta una delle più importanti e più longeve esperienze di conservazione, tutela e valorizzazione del territorio che esistono in Italia e in Europa”.

Lo ha detto il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, che oggi ha partecipato al corteo storico a Pescasseroli, per festeggiare i 100 anni del Parco nazionale d’Abruzzo. Dal Centro Natura, una volta attraversato l’abitato del paese il corteo è giunto alla Fontana San Rocco, luogo dove l’Onorevole Sipari il 9 settembre del 1922 inaugurò il Parco alla presenza di autorità e popolazione locale.

