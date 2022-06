CENTO ANNI DEL CHIETI CALCIO: IL 18 GIUGNO ALL’ANGELINI FESTA CON VECCHIE GLORIE

CHIETI – Si chiama la ‘Festa del Centenario’ e di fatto mette insieme tre manifestazioni quella che si svolgerà sabato prossimo 18 giugno a Chieti nell’ambito delle celebrazioni per i cento anni della Chieti Calcio, sodalizio nato nel 1922. Il primo appuntamento, alle 17, è sul terreno di gioco dello stadio “Angelini” dove protagoniste di una partita saranno le “vecchie glorie”, una trentina di giocatori che hanno indossato la maglia neroverde a partire dagli anni Sessanta, quindi da fine anni Ottanta a oggi. L’ingresso è gratuito.

Il secondo appuntamento alle ore 19.22, orario che evoca l’anno di nascita della società, è in piazza Valignani dove i tifosi di tutti i gruppi storici e attuali della tifoseria si ritroveranno per dar vita a un corteo che attraverserà corso Marrucino e via Arniense per poi raggiungere piazza Malta, dove è in programma una serata musicale, “Artisti di Chieti per il Chieti”, con dieci esibizioni e 35 musicisti teatini protagonisti.

La serata musicale sarà condotta da Emanuele La Plebe. Prima della serata musicale verrà consegnato un riconoscimento sia alle “vecchie glorie” che ai gruppi storici della tifoseria che negli ultimi 40 anni hanno animato la “Curva Volpi” dello stadio teatino. E saranno ricordati gli “angeli neroverdi” ovvero i tifosi scomparsi, con una menzione particolare per Alessandro Luciani.

“Invitiamo tutti a partecipare e a colorare di neroverde balcone, finestre e vetrine dei negozi con bandiere e sciarpe – dice il presidente del comitato per il centenario, l’avvocato Stefano Marchionno, che nel corso di una conferenza stampa ha presentato l’evento insieme al vice sindaco di Chieti, Paolo De Cesare – Coloriamo di nero verde la città e rendiamo il giusto omaggio e tributo ai nostri colori”.

Quanto al momento che sta vivendo la società, messa formalmente in vendita, “bisogna essere ottimisti – ha detto ancora Marchionno – perché ci sono trattative in corso e a breve dovrebbero esserci novità”.