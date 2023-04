CENTO ANNI DELL’AERONAUTICA MILITARE, ALUNNI DEL “MILANI” DI PIZZOLI IN VISITA A PRATICA DI MARE

PIZZOLI – Ieri, in occasione del centenario dell’Aeronautica militare, l’Aeroporto Militare di Pratica di Mare ha aperto le sue porte alla cittadinanza: all’evento ha partecipato anche la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Pizzoli, in provincia dell’Aquila.

Gli alunni di Pizzoli hanno visitato il Reparto Sperimentale di Volo, l’85° Centro Csar e il Centro Nazionale per la Meteorologia e Climatologia Aerospaziale.

La sede del 72º Stormo – viene spiegato in una nota – ha accolto gli alunni, che hanno avuto la possibilità di visitare la scuola di volo (Reparto Sperimentale Volo), le articolazioni, la mostra statica, i simulatori di volo, la sala storica di reparto e la postazione del servizio meteorologico, hanno assistito alle attività quotidiane che si sono protratte per tutta la giornata con il Lgt Francesco Lenza, il Maresciallo Andrea Crispi, il 1° Maresciallo Scelto Pietro Marinucci (in pensione), il pilota Capitano Mattia Nuccerelli e il Lgt Salvatori.

Gli alunni e i docenti hanno partecipato al suggestivo tour tra gli hangar e gli elicotteri in volo che sono stati immortalati in delle foto che verranno esposte nei vari plessi.

Grande emozione hanno suscitato gli elicotteri della scuola di volo che hanno continuato la loro regolare attività, regalando agli alunni momenti emozionanti con atterraggi e decolli continui. La giornata si è conclusa con una frase di un alunno “Finalmente il mio desiderio si è avverato. Grazie maestra!”.

Ecco, questo è il riconoscimento più grande a cui la scuola deve mirare! Un ringraziamento va a tutti i Militari intervenuti, docenti e famiglie che hanno dato la possibilità di toccare con mano un mondo meraviglioso qual è l’aviazione, per dare a tutti un’opportunità di crescita personale.