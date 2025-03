CENTO GIORNI AGLI ESAMI: TUTTO PRONTO AL SANTUARIO DI SAN GABRIELE

ISOLA DEL GRAN SASSO – Funzioni religiose, la tradizionale benedizione delle penne, momenti di intrattenimento musicale, il tutto sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine.

A Isola del Gran Sasso (Teramo) è tutto pronto per accogliere, lunedì prossimo, 10 marzo, i giovani dell’ultimo anno delle scuole superiori nel santuario di San Gabriele dell’Addolorata per il tradizionale appuntamento dei 100 giorni all’esame di maturità.

Anche quest’anno i Frati Passionisti del Santuario hanno rivolto un appello al prefetto e al questore di Teramo affinché il raduno si svolga nella massima serenità. E ieri in Questura si è riunito un Tavolo Tecnico per coordinare le azioni nell’ottica della lotta ad alcool e droga, come già accade da alcuni anni: coinvolti nelle attività anche i sindaci di Isola del Gran Sasso e di Colledara, insieme a tutte le Forze dell’Ordine, comprese Polizie Locali e Polizia Provinciale.

I veicoli, informa una nota della Questura, verranno fatti confluire nell’unico parcheggio predisposto. Qui saranno effettuati controlli per evitare il trasporto di contenitori con vino o superalcolici; presenti anche cani antidroga della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Numerosi i presidi della Polizia Stradale lungo il percorso, sin dall’uscita dell’autostrada A24, per i controlli con etilometro e precursori per droga. Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza presidieranno i punti sensibili e assicureranno il rispetto delle ordinanze dei sindaci che vietano, in quel giorno, somministrazione, detenzione e trasporto di bevande alcooliche.

Il 118 coordinerà il servizio di emergenza sanitaria, con un posto medico avanzato presente sul piazzale del Santuario.

Sul posto prevista anche la presenza di squadre dei Vigili del Fuoco. Questi gli itinerari indicati dalla Questura per raggiungere Isola del Gran Sasso: per chi proviene dall’A24 uscita Colledara San Gabriele, SS. 491 per Isola del Gran Sasso, parcheggio; per chi proviene dall’A14 e costa ed entroterra teramano uscita Roseto degli Abruzzi, S.P. 150, Isola del Gran Sasso centro storico, S.S. 491, parcheggio.

“Una giornata dedicata al sentimento religioso e al rispetto della legalità – conclude la nota della Questura di Teramo – con l’auspicio che l’evento possa rappresentare un ricordo che gli studenti porteranno per anni nella loro memoria”.