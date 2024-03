CENTO STUDENTI DI ISTITUTI SUPERIORI DI AVEZZANO A CONFRONTO DI 50 PROFESSIONISTI

AVEZZANO – Oltre 100 alunni di sei istituti superiori hanno incontrato più di 50 professionisti per un confronto sulle opportunità di studio e di lavoro nell’ambito di “I tavoli delle professioni”, la giornata di orientamento a cura del Rotary club di Avezzano (L’Aquila) riservata ai maturandi della Marsica. Alla sesta edizione dell’iniziativa hanno aderito gli studenti e le studentesse dei licei Classico, Scientifico, Artistico e Statale e quelli degli istituti superiori Majorana e Serpieri di Avezzano.

Cento studenti, selezionati dagli insegnanti, hanno avuto la possibilità di incontare personalmente i professionisti nell’aula magna del liceo “Benedetto Croce” che ha ospitato l’evento, mentre altri si sono collegati on line. La sessione plenaria in presenza e on line ha visto gli interventi di Roberto Ranalli, membro del servizio giuridico della direzione generale educazione, cultura, gioventù e sport dell’Unione Europea che si è collegato da Bruxelles; Alessandro Bianchi ceo di Isweb spa; Mirko Cipollone amministratore di Appennini for all e Sergio Natalia esperto di coesione territoriale- formazione- finanza agevolata. Le sessioni parallele in presenza, invece, hanno visto esperti e ragazzi a confronto intorno ai tavoli delle professioni.

Ai cinque tavoli i partecipanti hanno potuto incontrare medici, ingegneri, avvocati, farmacisti, veterinari. E ancora manager, commercialisti, giornalisti, rappresentanti delle forze dell’ordine e delle forze armate, ma anche professionisti emergenti quali esperti in animazione 3d, digital marketer ed esperti in grafica e web marketing . “Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo”, ha detto il presidente del Rotary club di Avezzano, Antonio Manna, “la sesta edizione dei tavoli della professioni è stato un successo. Abbiamo scritto davvero un’altra bella pagina di storia del nostro club insieme alle ragazze ed i ragazzi del Rotaract e dei giovanissimi dell’Interact”. Ha portato i saluti dell’amministrazione comunale il consigliere Carmine Silvagni.

