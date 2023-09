CENTRALE 118, BIONDI: “RISPOSTA DECISA A TEMA EMERGENZE-URGENZE AREE INTERNE”

L’AQUILA – “Si dà finalmente una risposta decisa al tema delle emergenze-urgenze delle aree interne, a partire dalla città capoluogo d’Abruzzo”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a margine della cerimonia di posa della prima pietra della Centrale Unica del 118 presso il presidio ospedaliero del capoluogo che si è tenuta questo pomeriggio.

“Il progetto – ricorda il primo cittadino – nasce grazie alla convenzione stipulata, nel 2010, con l’Agenzia regionale della Protezione Civile dell’Emilia-Romagna – che prese in carico il campo tenda di Villa Sant’Angelo, Comune di cui all’epoca ero sindaco – e si fece promotrice di una grande raccolta fondi a cura di enti e cittadini. Una parte di quei fondi, oggi, ‘vive’ nell’ambulatorio di Villa, l’altra fu destinata al 118. L’iter procedurale subì però una fase di stallo. La realizzazione, infatti, era contenuta nel terzo stralcio dell’accordo quadro sull’edilizia sanitaria (ex art. 20 L. 67/88), bloccato perché l’amministrazione regionale di centrosinistra decise, all’epoca, di realizzare tutti gli ospedali in project financing, ma senza copertura finanziaria, e per questo continuamente rimbalzata dal ministero”.

“La giunta Marsilio, che ringrazio tutta, insieme alla direzione della ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila, invece, ha impresso una svolta determinante alla vicenda, stanziando altri fondi – i costi nel frattempo aumentati per l’adeguamento prezzi dei materiali – oltre i 4 milioni finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Banca d’Italia”.

“Per me oggi si chiude un cerchio, una battaglia comune che è costata fatica, impegno e tempo, e per cui sono riconoscente soprattutto a chi non ha mai perso fiducia”, conclude Biondi.