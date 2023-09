CENTRALE ENEL PIZZONE: INTERROGAZIONE M5S ALLA CAMERA

CAMPOBASSO – “Sul progetto di Enel Produzione denominato Pizzone II vogliamo che sia fatta massima chiarezza. Per questo è stata depositata un’interrogazione alla Camera a firma della deputata M5S Ilaria Fontana, con l’obiettivo di fare piena luce sull’argomento. Da subito avevamo annunciato che avremmo portato la questione in Parlamento: ora il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dovrà esprimersi in merito per fugare ogni dubbio”.

È quanto annuncia il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle alla Regione Molise.

“Nonostante nelle ultime settimane siano arrivati diversi pareri contrari all’iniziativa che mira a realizzare un impianto idroelettrico da 300 MegaWatt nei territori di Alfedena, Castel San Vincenzo, Pizzone e Montenero Val Cocchiara – aggiungono i consiglieri -, la questione resta sospesa. L’iter è momentaneamente fermo, nell’attesa delle interlocuzioni che Enel avrà con i territori. E dallo stesso gestore, come affermato nell’audizione di alcuni giorni fa, hanno sottolineato che senza l’appoggio della popolazione c’è disponibilità a rivedere il progetto o ad abbandonarlo del tutto, se necessario”.

Il Movimento infine conclude: “Non bisogna abbassare la guardia. Per questo abbiamo insistito per portare il tema in Parlamento, dal momento in cui il progetto è di competenza statale in materia di Valutazione di impatto ambientale, quindi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica”.