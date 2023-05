CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO: LA REGIONE ABRUZZO STANZIA UN MILIONE DI EURO

L’AQUILA – Risorse per circa un milione di euro sono state destinate dalla Giunta regionale ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio che operano in favore delle donne vittime delle violenza.

Lo comunica l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, dopo che il governo regionale ha approvato la proposta di destinare le risorse di provenienza statale all’attività contro la violenza alle donne.

“La Regione Abruzzo – spiega l’assessore Quaresimale – ha predisposto un piano di interventi che verrà finanziato con queste risorse. Lo strumento di programmazione è stato presentato al Dipartimento della Presidenza del Consiglio che lo ha recepito. Le risorse messe a disposizione serviranno a sostenere nel 2024 le attività dei CAV e delle Case rifugio che presenteranno istanza entro il 30 settembre 2023”.

Una parte delle risorse, pari a circa 250 mila euro, è destinata in favore del Piano straordinario conto la violenza sessuale e di genere per favorire l’indipendenza economica e abitativa delle donne prese in carico dai servizi.