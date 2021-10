CENTRI DI FORMAZIONE A L’AQUILA, FORZA ITALIA PLAUDE INIZIATIVA

L’AQUILA – “Due importanti interventi, sostenuti da fondi cospicui, per la nascita di due centri di Alta Formazione a L’Aquila, che confermano l’impegno concreto del Governo Draghi e del Ministro Brunetta per la valorizzazione del capoluogo abruzzese”.

Lo scrivono in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, sen. Nazario Pagano, il capogruppo comunale dell’Aquila, Giorgio De Matteis, e il coordinatore comunale, Stefano Morelli.

“Dopo la stabilizzazione dei precari del sisma e la nascita della prima scuola di formazione dei Vigili del fuoco- si legge nella nota- con nostra grande soddisfazione parte dei fondi del PNRR potranno essere utilizzati per la realizzazione di due centri di Alta Formazione a L’Aquila. Forza Italia ha sostenuto con convinzione fin da subito la nascita di questo Governo e nota con soddisfazione che oggi anche gli esponenti dei partiti di opposizione contano sui suoi ministri per cercare di condividere le ricadute positive del loro operato sul territorio abruzzese. Il tempo a disposizione per la definizione dei progetti è molto poco: ora al lavoro per non perdere questa importante occasione di rilancio del territorio aquilano.”