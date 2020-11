CENTRI DIURNI: LIRIS, “STANZIATI 300MILA EURO, FONDI IN ARRIVO”

L’AQUILA – “Sono in arrivo i fondi per i centri diurni abruzzesi, presidio fondamentale nell’assistenza per le categorie più fragili”. Lo annuncia l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris.

“La Regione ha reperito le somme – spiega Liris – attraverso la riprogrammazione, fortemente voluta e portata avanti del presidente Marco Marsilio del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Sono in arrivo 300 mila euro. Sono particolarmente felice del lavoro fatto che ci ha consentito di reperire i fondi per un servizio essenziale, che non può conoscere difficoltà o ritardi. I centri diurni sono realtà che quotidianamente toccano con mano le difficoltà legate alle fragilità e rappresentano un ammortizzatore sociale fondamentale per tante famiglie che hanno da gestire situazioni critiche. L’attenzione su questo tema è stata, è e sarà sempre massima. Ringrazio anche i consiglieri regionali, e tra questi Pierpaolo Pietrucci, che in questi giorni hanno sottolineato la necessità di un sostegno concreto e immediato a queste realtà. Mi auguro che in futuro si possa procedere in maniera sempre più sinergica quando si parla di argomenti assolutamente trasversali per la loro ricaduta sulla comunità”.

