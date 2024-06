CENTRI ESTIVI, PROGETTO “E… STATE ALL’AQUILA”: ECCO ALBO STRUTTURE GRATUITE, L’ANNUNCIO DI TURSINI

L’AQUILA – L’assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, rende noto che “per la prima volta nella storia del nostro Comune è stato pubblicato l’Albo delle strutture organizzatrici di Centri Estivi che hanno aderito al Progetto “E… state all’Aquila””.

“Invito le famiglie con minori da 3 a 16 anni, beneficiarie dell’assegno di inclusione, i nuclei familiari e altri individui in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione Isee non superiore a 9.360,00 euro e per i quali sussista una presa in carico sociale a rivolgersi presso gli uffici comunali del settore Politiche Sociali in viale Aldo Moro 30, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, così da permettere la massima celerità nelle pratiche di adesione alle attività dei gestori nei rispettivi centri estivi”, dichiara l’assessore.

“Voglio sottolineare che la quota di partecipazione è totalmente a carico del Comune dell’Aquila, pertanto completamente gratuita per gli utenti. Questo denota ancora una volta l’attenzione e la vicinanza che l’Assessorato alle politiche Sociali e l’Amministrazione comunale hanno per le fasce più deboli”, conclude Tursini.

Elenco delle strutture

1. ETS Tana Libera Tutti, Via della Ricostruzione 52

2. APS Dreamaq , Via Scuola della Torretta 3

3. Associazione Camelot, Via Fonte Sessanta 13

4. APS Centro Studi La Meta, Via Saragat 50

5. Maperò – Cooperativa Sociale I Fiori Di Gladiolo , Via A. Manzoni 19/A

6. Vivi l’estate con noi c/o L’isola che non c’era – ASD Basket 2k5, Via Vetojo

Giorni e orari di apertura del Segretariato Sociale in Viale Aldo Moro 30:

Lunedì e Giovedi dalle ore 9:30 alle 13:30

Mercoledi dalle 15:30 alle 17:30

Numeri di telefono dei Referenti Tecnici – Servizi Sociali

0862 645540

0862 645204