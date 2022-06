CENTRI PER L’IMPIEGO: DOMANI TAVOLO TECNICO CON I SINDACI ABRUZZESI

PESCARA – I sindaci delle 15 città abruzzesi che ospitano uffici dei Centri per l’impiego riuniti per analizzare i problemi e predisporre soluzioni tecniche in grado di dotare le strutture dei Cpi pienamente efficienti e funzionali nell’interazione con il pubblico.

Questi i temi al centro della riunione che l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, ha convocato per domani, primo luglio, alle 10:30 presso la sala Corradino D’Ascanio nella sede della Regione Abruzzo in piazza Unione a Pescara.

“La riunione di domani – si legge in una nota – sarà anche l’occasione per l’assessore Quaresimale per illustrare il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego nella prospettiva dell’attuazione del programma nazionale di rilancio dell’occupazione GOL che prevede espressamente il coinvolgimento diretto dei disoccupati mediante l’attività dei Centri per l’impiego”.