CENTRI SPORTIVI AZIENDALI E INDUSTRIALI ABRUZZO: CONFERMATA LA PRESIDENTE TAZZI

L’AQUILA – Lo Csa.In (Centri sportivi aziendali e industriali) Abruzzo, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, ha rinnovato le cariche regionali confermando alla guida l’aquilana Noemi Tazzi.

L’assemblea, composta da rappresentanti di diverse associazioni e discipline sportive, ha anche eletto il nuovo consiglio regionale che guiderà le attività del Csa.In per il prossimo quadriennio e che è composto da Francesco Splendiani del Centro ippico Aterno 2, Francesco Grande del Kg dance latino, Consuelo Tazzi, Fabrizio Filoni dell’Asd Antartica, Mauro Aternini dell’Asd Fenici, Luca Bruno del Kg dance latino e Maria Sofia Splendiani dell’Asd Centro ippico Aterno.

“Lo scorso mandato il comitato è cresciuto esponenzialmente a livello numerico ed abbiamo portato tante novità nella regione Abruzzo e in particolare nella provincia dell’Aquila, come ad esempio le neo discipline del calcio camminato e del pickleball, inoltre abbiamo aiutato molte Associazioni con i nostri contributi per favorire le loro attività”, dice Noemi Tazzi, rieletta forte del buon lavoro svolto negli ultimi anni e di un programma ambizioso volto a promuovere e sviluppare lo sport a livello locale, con particolare attenzione alle politiche di inclusione, sostenibilità e benessere.

“In questo nuovo mandato”, prosegue, “ci proponiamo di rafforzare ulteriormente le nostre iniziative dedicate a tutte le fasce d’età, promuovendo eventi e corsi che stimolino la partecipazione attiva degli sportivi e delle loro famiglie. Il nostro obiettivo è quello di creare una cultura sportiva che avvicini il cittadino allo sport come stile di vita”.

Tra gli obiettivi principali del nuovo consiglio ci sono l’espansione dell’offerta formativa, il potenziamento della cultura sportiva e l’incremento delle attività per le categorie fragili.

Un altro aspetto cruciale sarà la collaborazione con le istituzioni locali e con altre realtà sportive del territorio, al fine di creare sinergie che possano portare a risultati concreti per il benessere e la crescita sociale attraverso lo sport.