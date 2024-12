CENTRI SPORTIVI AZIENDALI E INDUSTRIALI: L’AQUILANA TAZZI PRESIDENTE REGIONALE

L’AQUILA – L’ente di promozione sportiva CSAin (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) ha riconosciuto l’impegno e la dedizione di Noemi Tazzi, presidente regionale CSAin Abruzzo, eleggendola nel Consiglio nazionale per il prossimo quadriennio. Questo prestigioso incarico rappresenta un ulteriore riconoscimento per un’attività che si è sempre distinta per innovazione e passione nel settore sportivo.

Con oltre dieci anni di esperienza nel settore dirigenziale degli Enti di promozione sportiva, Tazzi ha dimostrato il suo valore con una serie di progetti significativi per il territorio aquilano. Tra le sue iniziative più rilevanti, spicca la candidatura del Comune dell’Aquila a “Città Europea dello Sport 2022”, portata avanti insieme all’allora assessore regionale allo sport e attuale senatore Guido Liris. Questo progetto ha avuto l’obiettivo di mettere in luce l’importanza dello sport nella comunità, attirando l’attenzione delle amministrazioni locali.

Tazzi ha portato sul territorio discipline innovative come il calcio camminato e il pickleball, inaugurato due anni fa alla presenza del giornalista sportivo Giacomo Crosa. Queste discipline, importanti per l’inclusione, sono adattabili a tutti i cittadini e possono essere attuate senza onerosi investimenti per le organizzazioni.

Nel corso degli anni, Tazzi ha dimostrato vicinanza alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e ha promosso innumerevoli eventi e progetti in Abruzzo, volti a stimolare un’educazione sportiva tra i cittadini. Tra le sue iniziative recenti, si segnala un progetto in collaborazione con la Prefettura e gli assessorati alle politiche sociali e allo sport del Comune dell’Aquila, che ha coinvolto giovani extracomunitari ospitati nelle case famiglia del circondario.

Tra i pochi esperti in Italia nel campo dello sport sostenibile, Tazzi spicca per le sue competenze in questo settore particolarmente innovativo. Tra gli eventi organizzati, la “Dog Run” ha riscosso un grande successo, promuovendo la corsa tra cani e padroni nel centro aquilano. Questo evento, in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione della Asl dell’Aquila, ha unito salute e prevenzione del randagismo, permettendo ai cani del canile di Collemaggio di uscire per un giorno dal rifugio e di vivere un’esperienza unica, assistiti da veterinari e volontari.