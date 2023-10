“CENTRO ABRUZZESE CANADESE”, CONSIGLIO REGIONALE AD OTTAWA. TRUDEAU, “GRAZIE ALLA VOSTRA REGIONE”

OTTAWA – Il messaggio inaspettato del Primo Ministro del Canada, Justin Trudeau, ha aperto, ieri sera ad Ottawa, la cerimonia che ha celebrato i 50 anni dalla fondazione del “Centro Abruzzese Canadese”.

“Grazie agli abruzzesi per il contributo che hanno dato al Canada per aiutarlo a diventare il Paese dove si vive meglio al mondo (…) Avete tutta la mia solidarietà e la mia gratitudine”, ha scritto Trudeau. Un evento partecipato dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, testimoniato dalla presenza nel capoluogo canadese del consigliere segretario, Sabrina Bocchino. “Questa è la prima volta che riceviamo una visita ufficiale della Regione Abruzzo nel nostro Paese – ha detto Nello Scipioni, presidente del Centro – Siamo onorati e commossi per questa attenzione”.

Un “grazie” dall’Abruzzo che è stato condensato in una simbolica targa commemorativa che il Consiglio regionale, su indicazione del suo Ufficio di Presidenza, con a capo il presidente Lorenzo Sospiri e i vicepresidenti Roberto Santangelo e Domenico Pettinari, ha voluto donare alla comunità abruzzese in Canada.

Una festa, quella di ieri, 7 ottobre, che ha raccolto più di 250 persone, tutti migranti di prima e seconda generazione che, per l’occasione, sono arrivati ad Ottawa da Toronto, Montreal e dalle altre più piccole comunità canadesi.

È spettato alla consigliera regionale, Bocchino, trasmettere il senso della vicinanza istituzionale: “Ogni volta che incontriamo i nostri fratelli abruzzesi nel mondo, impariamo sempre qualcosa. Ci ricordano i valori dell’accoglienza, dell’orgoglio di essere italiani, della difesa dei nostri valori e delle radici. Riportiamo anche dal Canada questo prezioso tesoro fatto di umanità, e dignità che è tenuto insieme da un legame fortissimo con la propria terra di origine. Sono sicura che i vostri figli e nipoti proseguiranno con tenacia la vostra opera, continuando a preservare la lingua, il dialetto, i sapori e le tradizioni d’Abruzzo”.

Il riconoscimento all’opera del Centro Abruzzese Canadese è arrivato anche dall’Ambasciata Italiana, presente alla cerimonia con il capo della cancelleria consolare, Sandra Aiello. Sono intervenuti anche i rappresentanti della nunziatura apostolica in Canada e i referenti del Cra, Larry e Angelo Di Ianni.

Trasmessi, inoltre, i videomessaggi del senatore italo-canadese, Tony Loffreda e della parlamentare Patricia Lattanzio.