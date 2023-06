CENTRO ACCOGLIENZA DI MOSCIANO: PRESTO UN INCONTRO PER RISOLVERE LE TANTE PROBLEMATICHE

TERAMO – La consigliera Simona Cardinali è stata ricevuta dal Vice prefetto di Teramo Roberta Di Silvestro, per parlare dei problemi di sicurezza in riferimento alle pesanti denunce dei cittadini nei confronti di ospiti del centro di accoglienza di Mosciano riguardo a comportamenti non consoni al rispetto di una civile convivenza, come già annunciato da un precedente comunicato stampa.

“Un lungo incontro cordiale e proficuo nel corso del quale vi è stato un ampio confronto costruttivo per cercare di risolvere le problematiche sottoposte. La dottoressa Di Silvestro ha prestato massima attenzione – dichiara la consigliera regionale Simona Cardinali – riferendo al Prefetto la problematica e allertando i responsabili delle forze dell’ordine. Si è ritenuto necessario, pertanto, convocare un tavolo d’urgenza per affrontare le tematiche riportate. La Lega – conclude la Cardinali – lavora per garantire sicurezza e legalità, e su questa vicenda la soglia di attenzione è altissima”.