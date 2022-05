CENTRO AIUTO ALLA VITA A L’AQUILA: INTERVISTA A LIACI, DEMMA E SURIANI, LA DIRETTA

L’AQUILA – Apertura a L’Aquila di una sede operativa del Centro Aiuto alla Vita (Cav) Ospedale Buzzi: questo l’argomento della diretta streaming con il presidente nazionale del Centro all’Aiuto della Vita, Tiziana Demma, premio internazionale Book of Peace 2020 per l’impegno sociale Enrica Liaci, responsabile Cav Abruzzo per L’Aquila, e l’ingegnere Michele Suriani, funzionario del Comune dell’Aquila e candidato nella lista della Lega alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugnoalla presenza, che ha sposato l’iniziativa.

I Centri Aiuto alla Vita (Cav) Ospedale Buzzi, già attivi su scala nazionale, sostengono le donne in difficoltà a causa di una gravidanza inattesa o indesiderata, seguendole fino al parto e nel periodo di prima infanzia del neonato, e per prevenire e contrastare maltrattamenti e violenze domestiche, sostenere la famiglia nel disagio sociale, nella relazione di coppia: conflittualità genitoriale intermediazione e assistenza, tutela dei minori.