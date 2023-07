SAN SALVO – Il centro di distribuzione Amazon di San Salvo, celebra oggi il suo primo anno di attività annunciando, nel corso di un evento che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e regionali , la creazione di 800 posti di lavoro.

Tale risultato si avvicina alle previsioni occupazionali di 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura.

In concomitanza si è svolta l’inaugurazione di un’area giochi, donata alla comunità di San Salvo e costruita seguendo i principi di sostenibilità e inclusività. La cerimonia di taglio del nastro si è tenuta questa mattina alla presenza del Responsabile del centro di distribuzione Marco Baggio e della Sindaca di San Salvo Emanuela de Nicolis. alla presenza del presidente della Regione, Marco Marsilio. Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente Marco Marsilio e l’assessore regionale alle attività produttive Daniele D’Amario.

La celebrazione è stata anche l’occasione per presentare il progetto per l’inclusione lavorativa di persone Sorde. Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi è nato nel gennaio dello scorso anno come pilota nel centro di distribuzione di Castelguglielmo-San Bellino in provincia di Rovigo. In questi mesi si è sviluppato e ha consentito all’azienda di estendere l’inserimento di persone Sorde a tutti i centri di distribuzione presenti in Italia portando all’assunzione di oltre 110 dipendenti non udenti, di cui 17 presso il centro di distribuzione di San Salvo.

“A un anno dall’apertura, siamo felici di annunciare di aver già quasi raggiunto le previsioni occupazionali previste sui tre anni. Continueremo ad investire in questo territorio e a individuare iniziative che possano dare un supporto concreto alla comunità” – ha dichiarato Marco Baggio, responsabile del centro di distribuzione Amazon di San Salvo – Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questa nuova area giochi, donata al comune di San Salvo, che rispecchia i principi di inclusività e sostenibilità, valori chiave per la nostra azienda”.

“E’ per noi motivo di grande soddisfazione spegnere la prima candelina per l’insediamento di Amazon a San Salvo. Una realtà mondiale che ha scelto la nostra città per attivare un nuovo fulfillment center in un punto strategico del centro Italia a servizio di più regioni, che si sta rivelando una risorsa importante per le attività di distribuzione delle merci. Grazie alle sue caratteristiche geofisiche e alla capacità di problem solving di tutti coloro che lavorano per la crescita economica del territorio, San Salvo continua ad essere attrattiva per gli insediamenti economici, Amazon ne è l’esempio più evidente”, dichiara il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis.

. “L’area che ospita oggi il centro Amazon – ricorda il Presidente Marco Marsilio – era un luogo degradato e abbandonato. In pochi giorni dalla richiesta pervenuta dalla direzione di Amazon, abbiamo autorizzato la vendita, oggi, dopo un anno, qui lavorano le prime 800 persone delle mille unità previste dal programma di investimento. Ho riscontrato anche notizie positive dalle stesse maestranze sulla qualità del lavoro offerto”.

“Io avevo sollecitato la direzione di Amazon – sottolinea Marsilio – affinché fossero garantite condizioni di lavoro dignitose. E ciò è accaduto. Con questa iniziativa stiamo facendo crescere l’economia abruzzese nel rispetto dei lavoratori. Siamo soddisfatti”, conclude Marsilio.

“Siamo felici di essere qui oggi per festeggiare il primo compleanno di un centro che ha già raggiunto importanti risultati – ha detto l’assessore regionale Daniele D’Amario -. La collaborazione positiva che si è instaurata tra l’azienda e le istituzioni ci conferma il buon operato del modello Abruzzo e porterà presto a delle opportunità anche per le piccole e medie imprese che potranno portare l’eccellenza dei propri prodotti in tutto il mondo attraverso commercio online. Ci auguriamo di ritrovarci qui tra un anno per celebrare risultati ancora più importanti raggiunti non solo a San Salvo, ma in tutta la Regione”.