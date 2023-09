CENTRO ANZIANI EX ONPI L’AQUILA: TANTE EMOZIONI NELLA SERATA IN RICORDO DI PINA MAGAZU’

L’AQUILA – Emozioni, musica e tanta bellezza ieri nella manifestazione organizzata ieri nel teatro del centro servizi per anziani ex-Onpi dell’Aquila, per ricordare Pina Magazù in Pansini, già ospite della struttura, scomparsa lo scorso 5 giugno.

Il figlio, Mauro Pansini, ex vice questore della polizia, ha voluto ringraziare quanti nel centro si adoperano quotidianamente con professionalità e grande sensibilità nell’assistenza agli ospiti.

Ad allietare in musica il pomeriggio ci ha poi pensato il coro di Tempera che, diretto con perizia dal maestro Carlo Morelli, si è esibito eseguendo alcuni tra i canti più celebri della tradizione folcloristica della nostra regione.

Ottima l’interpretazione della voce solista Maria Rita Fiordigigli. La dottoressa Assunta Sivo, assistente sociale, dopo aver letto il messaggio di saluto della presidente del cda dell’istituzione, l’avvocata Daniela Bafile, ha ricevuto in dono, la mattonella dell’ente “L’Aquila per la vita” che ha collaborato alla buona riuscita dell’evento che ha visto anche la presenza delle dirigenti delle Vincenziane dell’Aquila.