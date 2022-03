CENTRO COMMERCIALE MIRO’: DA FORUM H20 INVITO A MANDARE OSSERVAZIONI NEGATIVE

CHIETI – Il Forum H2O interviene sull’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale “a sanatoria” postuma, cioè a opere realizzate, del parco commerciale Mirò a Chieti Scalo, decisa ieri dal Comitato Via dopo che la società che sta realizzando il complesso immobiliare, la Sile Costruzioni, si è rivolta al Tar.

Per Forum H2O ora è riaperta la fase della partecipazione del pubblico al procedimento “per cui è fondamentale inviare subito osservazioni negative e chiunque può inviare un proprio intervento”.

“Poi il Comitato Via deciderà se dare parere favorevole o negativo sulla Via “postuma – si legge in una nota di Forum H2O -Ovviamente ci aspettiamo che il Comitato dica un secco ‘no’ ben argomentato. A quel punto è ovvio che si aprirà una battaglia giudiziaria in sede amministrativa da parte dei favorevoli e dei contrari a seconda del risultato. Esistono a nostro avviso fondate ragioni per ritenere illegittimi alcuni passaggi del procedimento, per cui sarà bene far valere tutte queste criticità”. Sempre secondo il forum abruzzese dei movimenti per l’acqua, “la Sile Costruzioni ieri nel Comitato Via della Regione ha anche riportato un’altra vittoria non da poco, cioè di poter avviare la Via esclusivamente sulla base degli articoli 23-24-25 del Testo Unico dell’Ambiente. Non dovrà quindi procedere con il ben più complesso articolo 27-bis che prevede il rilascio con la Via del Provvedimento Ambientale Unico Regionale. Una questione non da poco, perché lascia inalterati tutti gli altri pareri e autorizzazioni”.

Secondo il Forum H2O “serve un intervento sulla Commissione Europea per far bocciare questa norma italiana che snatura la Via”.