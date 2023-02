CENTRO FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: SOPRALLUOGO A L’AQUILA DEL MINISTRO ABODI

L’AQUILA – ll ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, sarà domani, venerdì 17 febbraio, all’Aquila per fare il punto sul Centro di formazione Scu (Servizio civile universale) che sorgerà nel capoluogo d’Abruzzo.

Il ministro, insieme al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, al titolare Usra, Salvatore Provenzano, agli assessori al Patrimonio e Politiche giovanili, rispettivamente Vito Colonna ed Ersilia Lancia, il presidente della prima commissione consiliare – Programmazione e Bilancio -, Livio Vittorini, effettueranno un sopralluogo nel complesso di Paganica 2, in uno degli appartamenti del progetto Case ristrutturati e destinati ad accogliere i giovani volontari. Successivamente visiteranno quello che sarà il quartier generale temporaneo della Scu, in Piazza San Silvestro, in attesa che vengano completati i lavori al progetto Case di Sant’Antonio, in cui verrà localizzata la sede definitiva.