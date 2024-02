CENTRO PER L’IMPIEGO DI SULMONA NELL’EDIFICIO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE IN ATTESA DELLA NUOVA SEDE

SULMONA – I locali del Centro per l’Impiego di Sulmona (L’Aquila) , nel corso dei lavori per la realizzazione della futura sede in via Cornacchiola, saranno ospitati nel Centro Polifunzionale del Contratto di Quartiere.

Lo ha stabilito una delibera della Giunta, approvata nella seduta di questa mattina. Agli altri Comuni, che usufruiscono del servizio, sarà richiesta una compartecipazione, in proporzione della popolazione residente. La conclusione dei lavori di adeguamento della sede storica del Centro per l’Impiego è prevista entro il 31 dicembre 2025. Intanto proseguono i lavori per la demolizione e ricostruzione dell’edificio della Scuola per l’Infanzia “Celidonio” in Via L’Aquila, finanziati con fondi PNRR Missione 4.