CENTRO PROVA AUTOVEICOLI, CAMPITELLI E D’INCECCO: “PORTEREMO ISTANZE LAVORATORI A MINISTRO SALVINI”

PESCARA – “Nella giornata di ieri abbiamo incontrato e raccolto le istanze degli unici otto dipendenti pubblici del centro prova autoveicoli (CPA) che chiedono un aumento del personale per far fronte alle moltissime richieste, a cui quotidianamente sono sottoposti, di collaudi e omologazioni da parte di molte aziende abruzzesi e di privati cittadini che però spesso vengono soddisfatte con ritardo oppure restano inevase lasciando che questo servizio sia assicurato da aziende private oppure da altre nazioni, prima tra tutte la Germania”.

Lo dichiarano in una nota l’assessore regionale, Nicola Campitelli, e il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, che sottolineano: “La causa è da ricercare nel limitato numero degli impiegati, che hanno un’età media di oltre 60 anni e perciò prossimi alla pensione, per questo ci siamo impegnati per portare le loro importanti richieste al vicepremier, nonché Ministro preposto, Matteo Salvini, affinché venga garantito un servizio pubblico efficiente in tempi ragionevoli”.