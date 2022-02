CENTRO REGIONALE TRAPIANTI L’AQUILA: ACCORDO CON LA REGIONE MOLISE PER DONAZIONI ORGANI

CAMPOBASSO – La Regione Molise, con un decreto del Commissario ad Acta per la sanità, Donato Toma, ha approvato lo schema di convezione con la Regione Abruzzo per lo svolgimento delle attività operative del Centro regionale trapianti (Crt) che ha sede presso l’ospedale ‘San Salvatore’ dellAquila.

L’accordo, della durata di cinque anni, fa seguito a quanto sottoscritto dalle due Regioni nel 2016.

Tra le funzioni del Crt, quella di ricevere dagli ospedali di Abruzzo e Molise o dal Centro nazionale trapianti (Cnt) la segnalazione di potenziali donatori d’organo.

In capo al Crt anche il coordinamento delle attività di prelievo di organi e tessuti e i rapporti tra i servizi di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti. Coordina, inoltre, il trasporto su tutto il territorio nazionale dei pazienti selezionati per trapianto, dal proprio domicilio al Centro trapianti, in collaborazione con la Centrale operativa del 118 e, nei casi previsti, con l’Aeronautica Militare.

Esegue l’assegnazione degli organi per i pazienti iscritti alla propria lista d’attesa utilizzando criteri dichiarati e condivisi con il Cnt e con i Centri Trapianti competenti, compilando una lista di priorità da comunicare al Centro Trapianti per la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche di idoneità al trapianto.