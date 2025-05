CENTRO SERVIZI ANZIANI L’AQUILA: DOMENICA IN SCENA “ESSO QUISSI” DELLA COMPAGNIA DEI GUITTI”

L’AQUILA – “Esso quissi”, un divertente spettacolo di cabaret della nota compagnia teatrale del capoluogo abruzzese, La Bottega dei Guitti, rigorosamente in dialetto aquilano, accompagnato da chitarra, mandolino e fagotto, con protagonisti non più “giovanissimi” attori, o meglio, come gli stessi tengono a precisare, che “pazziano a fare gli attori”.

Questo il nuovo ed atteso appuntamento ludico e culturale al Centro Servizi per Anziani Centro Servizi Anziani “ Cardinale Corradino Bafile”, (la ex Onpi), dell’Aquila, a beneficio degli ospiti e dei loro familiari, che andrà in scena domenica 25 maggio, alle ore 17.00 sul palco del Teatro Lolli – Quaranta.

Lo spettacolo, che gode del patrocinio dello stesso Centro Servizi per Anziani e del Comune dell’Aquila, nasce da una idea di Liliana Biondi, Umberto Pilolli e Anna Rita Rotili, insieme al regista Marisa Mastracci, con l’obiettivo “di creare uno spazio culturale in cui poter rappresentare un’inversione di tendenza, in cui disinnescare quel senso di malcontento sociale generalizzato degli ultimi tempi”. La performance, aggiungono gli autori, “vuole sottolineare come ogni età meriti la condivisione di un sorriso così come tenta di ribadire come ogni lingua, seppur dei piccoli numeri, può allietare e rendere una normale domenica pomeriggio un piccolo momento di serena convivialità”.

Questi gli undici interpreti: Liliana Biondi, Stefano Chiaravalle, Oreste Cordeschi, Mauro Di Carlo, Claudio Ferroni, Nicola Giuliani, Umberto Pilolli, Daniela Rosati, Anna Rita Rotili, Maura Sergio, Alessandra Troia.

Musiche affidare ai chitarristi Vincenzo Guglielmi e Ilenia Tancredi, al mandolinista Mario Dionisio, mentre al fagotto e al canto ci sarà Mauro Di Carlo.

I fonici saranno del Centro Sociale Torrione San Francesco “Italo Iuliano”