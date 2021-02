CENTRO SPERIMETALE DI CINEMATOGRAFIA, ALLIEVI DELLA SEDE ABRUZZO RIPRENDONO LABORATORI IN PRESENZA

L’AQUILA – Dopo aver sospeso le attività didattiche nel mese di ottobre per rispettare le norme anti contagio,l a sede Abruzzo del Centro sperimentale di cinematografia riprende alcune attività in presenza del corso di Reportage audiovisivo da lunedì 1 febbraio.

Gli allievi, in arrivo da varie regioni italiane, seguiranno lo svolgimento, in sicurezza, dei laboratori di Fotografia,Tecniche di ripresa, Fotografia cinematografica, Suono, Regia, Montaggio.

Tra gli obiettivi della programmazione didattica del 2021 c’è la ricerca che gli studentidovranno svolgere sul territorio abruzzese,il focus sarà dedicato alla montagna, individuando con gli allievi gli aspetti da approfondire: economici, turistici, di buone o cattive prassi. Gli strumenti di indagine saranno quelli dell’inchiesta sociale coniugati con i linguaggi espressivi della fotografia, del video, della radiofonia e del racconto scritto.

Tra le novità di quest’anno che interessano anche la sede Abruzzo del Centro Sperimentale di cinematografia c’è l’accordo con Avid Technology Srl, rappresentante esclusivo dei prodotti Avid sul territorio nazionale, per l’attivazione del programma di formazione Avid Learning Partner (Alp) Academic, per il montaggio audio e video, rivolto alle istituzioni accademiche. I corsi di formazione saranno tenuti da istruttori qualificati, in possesso delle specializzazioni richieste da Avid, che permetteranno di rilasciare attestati di certificazione riconosciuti a livello internazionale. Questo è un prezioso valore aggiunto per gli allievi della Scuola che frequentano i corsi triennali equipollenti alla laurea. I corsi Avid si aggiungeranno ad una didattica già molto ricca.

