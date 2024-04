CENTRO STORICO L’AQUILA: IL RESIDENTE CORTI, “DEMENZIALI I PARGHEGGI A ORARI ALTERNATI”

L’AQUILA – “Non si può far passare inosservata l’ultima delibera con cui la Giunta Biondi ha regolato la sosta in centro, perché ne esemplifica l’approccio ostile verso la città storica e i suoi abitanti. Si prevede che i posti “riservati” ai residenti siano usati in modo “alternato”: dai residenti dalle 19 alle 9 e dalle 13 alle 16 e dai non residenti dalle 9 alle 13 e dalla 16 alle 19.

Sicché chi abita in centro, dopo aver parcheggiato la sera, sarà costretto a spostare la macchina al mattino, per poi poterla parcheggiare vicino casa per il pranzo, salvo doverla spostare di nuovo prima delle quattro del pomeriggio, e così via, in una giostra estenuante e perpetua, sabati, domeniche e feste comandate incluse”.

A protestare su fb è un residente in centro particolarmente agguerrito contro il comune di centrodestra di Pierluigi Biondi, ovvero l’avvocato Fausto Corti, in riferimento ai 203 i posti auto riservati ai residenti che non saranno più “liberi”, ma saranno vincolati a determinati orari. Ovvero la sosta sarà consentita con disco orario per un massimo di due ore, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Viene confermata la sosta riservata ai residenti muniti di citypass dalle 13 alle 16 e dalle 19 alle 9 perché ha spiegato l’assessore Paola Giuliani, “molti stalli identificati con le strisce gialle rimanevano inutilizzati per gran parte della giornata. Per questo abbiamo deciso di fare una modifica che comunque è momentanea, in attesa che si torni alle strisce blu come avviene nelle altre città”.

Per Corti però, è un “provvedimento talmente demenziale che può essere frutto solo di una scelta consapevole: rendere impossibile la vita in centro per svuotarlo dei suoi abitanti. Perché questo sarà l’esito inevitabile, poiché nessuno vorrà vivere in un contesto in cui qualsiasi attività altrove normale (portare i figli a scuola, fare la spesa, dormire la notte, etc.) viene resa un’impresa insormontabile. Bisogna rendergliene merito: Biondi sta brillantemente ottenendo quello che non è riuscito nemmeno al terremoto del 6 aprile, trasformare la città in un deserto”.