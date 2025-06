CENTRO TAEKWONDO DI CELANO REGALA TITOLO NAZIONALE SENIORES ALL’ABRUZZO

CELANO – Successo per la rappresentativa regionale alla Olimpic Dream Cup, andata in scena al Foro Italico: per la prima volta, la squadra abruzzese conquista il titolo nazionale, imponendosi nella prestigiosa competizione riservata alle selezioni regionali. Oltre 1.000 atleti in gara, in rappresentanza di oltre 200 società da tutta Italia, si sono sfidati nel nome di valori come costanza, rispetto, autocontrollo e resilienza.

E proprio questi principi hanno guidato la delegazione abruzzese fino al gradino più alto del podio. Protagonisti Samuele Baliva, Luigi Fegatilli e Francesco Scamolla, atleti del Centro Taekwondo Celano (L’Aquila), guidati dai maestri Ennio e Calvino Cotturone. Ori per Baliva e Fegatilli, entrambi proclamati campioni d’Italia nelle rispettive categorie; argento e titolo di vicecampione italiano per Scamolla, al termine di una finale tutta abruzzese.

“Siamo riusciti a superare ancora una volta i nostri limiti – ha commentato il maestro Calvino Cotturone – Un risultato straordinario, costruito con impegno e passione. Avevamo già conquistato podi alla Dream Cup, ma mai così in alto, e con una squadra seniores”. Soddisfazione anche da parte del maestro Ennio Cotturone: “Samuele, Luigi e Francesco sono esempi concreti di come sia possibile conciliare sport e studio. Oltre che campioni sul tatami, sono studenti brillanti. Questo successo è anche merito dei docenti che li supportano nel loro percorso”. Un traguardo che arricchisce ulteriormente la storia di oltre 35 anni del Centro Taekwondo Celano, già protagonista su palcoscenici nazionali e internazionali, dai Giochi del Mediterraneo ai Mondiali.