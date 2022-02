CENTRO, TOTI: “C’E’ SPAZIO PER DI MAIO, INTERLOCUTORE AFFIDABILE”

GENOVA – In una federazione centrista “c’è assolutamente spazio per Luigi Di Maio, per me assolutamente sì”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e vicepresidente di Coraggio Italia Giovanni Toti a Metropolis il podcast di Gerardo Greco sulle piattaforme del Gruppo Gedi.

“Il M5S sta esplodendo in mille rivoli, ha messo insieme sulla base dell’indignazione popolare di un movimento ‘masaniellistico’ una serie di pulsioni del Paese che oggi – sottolinea – stanno tornando agli alvei normali della politica. Con Di Maio dialogo sempre piacevolmente, trovo che sia una persona che ha saputo interpretare un buon ruolo nel Governo Draghi, lo sta facendo sottotraccia, senza particolare visibilità e sulla Presidenza della Repubblica è stato sicuramente un interlocutore affidabile – ricorda Toti – I partiti come li abbiamo conosciuti e le coalizioni come le abbiamo conosciute in realtà sono finite alcuni anni fa e continuiamo a tenerli in vita con uno schema di comodo che non garantisce ciò che la politica dovrebbe garantire: coalizioni coerenti e governabilità del Paese”.