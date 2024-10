L’AQUILA – Cambio della guardia al Centro turistico del Gran Sasso, la società comunale che gestisce gli impianti di campo Imperatore: l’avvocato aquilano Gianluca Museo è stato nominato dal sindaco Pierluigi Biondi nuovo amministratore unico, prendendo il posto di Dino Pignatelli. Museo è stato candidato alle comunali del 2022 con Fratelli d’Italia, il partito del sindaco, ottenendo 247 voti.

Il Ctgs ha vissuto un anno molto difficile per il sequestro della funivia, per motivi di sicurezza.

La funivia dopo aver viaggiato in estate, è stata nuovamente chiusa il 30 settembre, per lavori di ordinaria manutenzione. E l’esercizio rimarrà comunque sempre in deroga in attesa della sostituzione delle funi portanti, per rispettare gli obblighi imposti dall’Ansfisa (Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali). Il nulla osta al pubblico esercizio dovrà essere rinnovato ogni 30 giorni con obbligo di report mensile all’Ansfisa sul monitoraggio dell’impianto. Intanto sono stati affidati a una ditta specializzata la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la sostituzione delle funi portanti. La prima corsa estiva c’è stata il 20 luglio scorso, dopo che il primo maggio era stata disposta la chiusura fino alla sostituzione delle funi. Dopo il via libera dell’Ansfisa, la Giunta regionale d’Abruzzo ha rilasciato ufficialmente l’autorizzazione all’esercizio in deroga.