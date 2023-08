L’AQUILA – Buone nuove per chi è in cerca di lavoro. La giunta comunale aquilana, con una delibera di ieri, ha autorizzato il Centro turistico del Gran Sasso d’Italia, spa partecipata dell’ente locale che detiene tutto il capitale, a procedere all’indizione di bandi di selezione pubblica di tredici addetti a tempo indeterminato.

Lo scopo è quello di sostituire altrettanti dipendenti che andranno in pensione nel periodo che va dal 2023 al 2025. Le figure richieste sono le seguenti: 2 capi servizio tecnici, 4 macchinisti, 3 agenti di scorta vetture, 2 agenti di stazione, un agente di controllo a valle e un addetto alla biglietteria (vendita skypass).

L’intento più in generale è quello di crescere: due mesi fa è partito l’iter procedurale per la realizzazione di una telecabina a dieci posti in grado di collegare il bacino sciistico della Fossa di Paganica con quello della Scindarella, sul Gran Sasso. Con questo obiettivo la giunta ha approvato a giugno un protocollo d’intesa tra Centro turistico del Gran Sasso e Comune dell’Aquila con quest’ultimo individuato quale soggetto attuatore degli interventi.

Si tratta di assunzioni previste nel piano industriale votato nel consiglio comunale del dicembre 2022. Le nuove assunzioni non comporteranno incrementi di spesa per il personale con un presunto ammontare di 103mila euro. Di positivo c’è il fatto che non saranno assunte meno persone di quelle che escono, come sovente avviene in alcune società, infatti non si è voluta intaccare la pianta organica del Centro turistico che gestisce da 80 anni la stazione sciistica di Campo Imperatore.