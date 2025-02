CENTRO VOLONTARIATO L’AQUILA: OGGI SWAP PARTY, PERFORMANCE TEATRALE E APERITIVO A LUME DI CANDELA

L’AQUILA – Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del contenimento dei consumi energetici. Questo l’obiettivo principale di M’illumino di Meno, campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili promossa ogni anno dal programma Caterpillar di Rai Radio 2.

Oggi, 21 febbraio, il Centro Servizi Volontariato Abruzzo, in collaborazione con Spazio Rimediato, Comunità 24 Luglio, Sezione Soci Coop e Licei annessi al Convitto Nazionale Cotugno, aderisce alla campagna organizzando all’Aquila una serie di eventi per stimolare nella cittadinanza una riflessione sul ruolo di ognuno nel limitare lo spreco di risorse. Si comincia alle ore 17:00 presso la sede del CSV Abruzzo in Via del Gatto n. 6 (nei pressi della Fontana Luminosa) dove sarà aperto lo swap party, uno spazio in cui ognuno può portare un massimo di tre capi d’abbigliamento d’adulto e un massimo di due libri in buono stato e scambiarli con quelli degli altri partecipanti nel corso della serata.

Alle 18:00, nella vicina Piazza Regina Margherita, dove il Comune dell’Aquila spegnerà per l’occasione l’illuminazione pubblica, Spazio Rimediato e gli studenti e le studentesse del Cotugno che hanno partecipato al percorso di Scuola e Volontariato del CSV Abruzzo, daranno vita a una performance teatrale dal vivo dal titolo Too Coat to Go. A seguire, dalle 18:30, sempre nei locali del CSV Abruzzo, sarà allestito un aperitivo a lume di candela a cura della Comunità 24 Luglio con la collaborazione dei soci Coop dell’Aquila.