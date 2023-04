CENTRODESTRA: DOMANI MAURIZIO LUPI ALL’AQUILA PER CONFERENZA STAMPA “NOI MODERATI”

L’AQUILA – Dopo la costituzione del gruppo di “Noi Moderati” nella maggioranza di centrodestra al consiglio comunale dell’Aquila, in analogia con la coalizione che sostiene il governo nazionale, il capogruppo parlamentare Maurizio Lupi domani, martedì 11 aprile, sarà in città. Alle ore 10:00, in particolare, Lupi terrà una conferenza stampa presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, insieme al coordinatore regionale Paolo Tancredi e al capogruppo in consiglio comunale Daniele D’Angelo.

E’ stato infatti lo stesso D’Angelo, già capolista di “Noi Moderati” in Abruzzo alle scorse elezioni per la Camera dei Deputati, a formalizzare la costituzione del gruppo consiliare aquilano, a seguito di interlocuzioni fra il sindaco Pierluigi Biondi e i vertici nazionali di “Noi Moderati”. Dell’iniziativa, assunta in continuità con l’esperienza delle elezioni politiche che ha visto la formazione correre nella coalizione di centrodestra e la vede oggi fare parte integrante della maggioranza parlamentare e della compagine di governo, si parlerà nella conferenza stampa di domani che sarà anche l’occasione per parlare dello sviluppo del progetto politico.