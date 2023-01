CENTRODESTRA, FDI CHIUDE A PROPOSTA BERLUSCONI: “PARTITO UNICO NON C’E'”

ROMA – “Il partito unico non c’è, non è in campo. Abbiamo già un grande partito conservatore: Fdi”.

Fratelli d’Italia chiude alla proposta lanciata nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi di dare vita a un partito unico di centrodestra sul modello dei Repubblicani Usa.

Le perplessità di Giorgia Meloni sulla proposta del leader di FI erano già trapelata da retroscena di stampa nei giorni scorsi, ma in una intervista al Corriere della Sera, Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del programma e uomo molto vicino alla premier, chiarisce senza ambiguità la posizione di FdI.

“Il partito unico non c’è, abbiamo già un grande partito conservatore ed è Fratelli d’Italia”. “La grande intuizione è stata quella di non fare asse con i partiti antieuropeisti ma di guidare i conservatori”, aggiunge Fazzolari con un riferimento non troppo velato alla Lega, che a Strasburgo siede nel gruppo di Identità e democrazia assieme ai tedeschi di Alternative fur Deutschland e ai francesi del Front National di Marine Le Pen.

“E oggi possiamo davvero fare una rivoluzione in Europa: un patto con il Ppe, che spezzi la dannosa alleanza Ppe-Pse. Perché noi siamo europeisti, crediamo nell’identità e fratellanza di tutti i popoli europei. Il sostegno all’Ucraina lo dimostra”, aggiunge.

Le parole di Fazzolari arrivano due giorni dopo l’incontro a palazzo Chigi di Giorgia Meloni con il capogruppo del PPE al Parlamento europeo, Manfred Weber.

Niente di ufficiale è trapelato dal faccia a faccia tra la premier e il politico tedesco, ma sul tavolo, in vista delle elezioni europee del 2024 c’è l’ipotesi di un accordo tra i Conservatori dell’Ecr e i Popolari, che potrebbe mettere in difficoltà l’asse Popolari-Socialisti che da sempre domina il quadro parlamentare e istituzionale europeo. Un asse che suscita le diffidenze e i timori di FI, che del Ppe fa parte: lo stesso Berlusconi, due giorni fa, poco prima dell’incontro tra Meloni e Weber, aveva voluto rendere pubblico un colloquio con l’esponente politico tedesco, sottolineando “l’importanza di FI nel Partito popolare europeo”.

Nessun esponente di primo piano del partito di Berlusconi replica alle parole di Fazzolari: ‘da Arcore nessun commento su questo, come sui precedenti segnali di stop, almeno apparente, venuto da esponenti di Fratelli d’Italia’, è la posizione ufficiale.