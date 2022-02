CENTRODESTRA, LA RUSSA: “VA RIFONDATO, LEGA E FI HANNO SCELTO IL CENTROSINISTRA”

ROMA – ”Alleati come Lega e Forza Italia, essendo stati messi nella necessità di scegliere tra il centrodestra e l’alleanza di governo con Pd, Leu e Renzi, hanno scelto il centrosinistra. C’è qualcosa che non quadra”.

Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa intervistato da L’Argomento Quotidiano.

“Non è tutto da buttare certamente. Siamo convinti che ci sia ancora un percorso da recuperare con buona parte degli alleati, anche in Parlamento. Ma la coalizione è da rifondare. I centristi? Pronti ad accorparsi a destra o a sinistra a seconda delle convenienze. Salvini? Rifletta di fronte ad una sconfitta come questa. Fino ad un minuto prima dell’accordo aveva detto no a Mattarella, poi ha provato addirittura a dire di averlo proposto lui. Una pausa di riflessione credo si imponga, a patto che porti a rivedere il modo con cui rappresentare il popolo di centrodestra, mi auguro insieme, ma non lo posso certo decidere io. Casini? Non votabile perché eletto nel centrosinistra”.