CENTRODESTRA: LUPI RIELETTO PRESIDENTE NCL, “NOI MODERATI DIVENTERA’ PARTITO”

ROMA – Il congresso nazionale di Noi con l’Italia, riunitosi oggi a Roma, ha eletto i suoi vertici: presidente nazionale Maurizio Lupi, rieletto alla guida della formazione politica, coordinatore politico Saverio Romano, vicepresidente vicario Pino Galati.

Durante l’assise è stato poi deciso di dare vita a un comitato che avvii la fase costituente finalizzata alla trasformazione di ‘Noi moderati’ da sigla elettorale a movimento politico.

“Gli italiani hanno chiesto al centrodestra in questi cinue anni di cambiare l’Italia. E il contributo dei moderati e dei centristi nel centrodestra è fondamentale: per questo c’è già. In questo anno dobbiamo lavorare perché la forza centrista popolare diventi sempre più importante nella proposta politica guidata da Giorgia Meloni. Per fare questo dobbiamo cominciare a metterci in discussione, ad aggregare”, ha commentato Lupi a margine dei lavori del congresso.

“Dobbiamo vincere questa sfida, tornare a recuperare i voti di quei moderati che non ci votano più nell’ambito della coalizione di centrodestra. Credo che anche Silvio Berlusconi abbia coscienza di questo”,