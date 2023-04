CENTRODESTRA, NOI MODERATI L’AQUILA: “IN CAMPO ANCHE ALLE REGIONALI, CONCRETEZZA E SERIETA'”

L’AQUILA – “All’Aquila, come a livello nazionale e nel resto d’Italia, ci stiamo preparando a rafforzare e rilanciare la proposta di ‘Noi Moderati’ come un pilastro del centrodestra che guida il Paese e che si candida a portare avanti un’esperienza di buon governo sui territori. A cominciare anche dalle prossime regionali in Abruzzo”.

Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente del gruppo parlamentare di ‘Noi Moderati’, oggi all’Aquila per la presentazione del gruppo in consiglio comunale formalizzato dal consigliere Daniele D’Angelo.

“Terremo il nostro congresso nazionale il 20 e 21 maggio – ha spiegato Lupi -, per partecipare alla costruzione del centrodestra del futuro portando nelle sfide di governo di oggi il nostro contributo programmatico di responsabilità, concretezza, serietà”.

In vista delle elezioni regionali abruzzesi del 2024 “abbiamo già incontrato il presidente Marco Marsilio, perché riteniamo che si debba continuare in Abruzzo a con l’esperienza di buon governo che da sempre caratterizza il centrodestra. Nel frattempo saremo presenti con le liste di ‘Noi Moderati’ a Teramo, a Silvi e in tutti i comuni in cui si vota”.

“Regionali ed europee rappresenteranno il lancio definitivo del progetto che abbiamo inaugurato alle politiche, al quale tanti amici si uniranno consapevoli che la chimera del terzo polo si sta sgonfiando e che quando ci si candida a governare è nel governo che si esercita la responsabilità”.

Lupi ha confermato dunque il sostegno all’amministrazione Biondi, come al governo nazionale: “Moralità in politica – ha detto – è dare risposte ai cittadini: Giorgia Meloni lo sta facendo bene a livello nazionale, il sindaco dell’Aquila lo sta facendo bene, e il contributo di ‘Noi Moderati’ sarà non solo in termini di promesse ma in termini di concretezza e responsabilità”.

Quello che ha visto ‘Noi Moderati’ sbarcare nel consiglio comunale dell’Aquila e che vede la formazione politica proiettata verso le regionali è “un percorso naturale – ha spiegato il capogruppo aquilano Daniele D’Angelo -. Un progetto che è sceso in campo alle elezioni politiche e che abbiamo proseguito, affermando nella città dell’Aquila la stessa volontà di collaborazione dimostrata a livello nazionale, con un centrodestra unito che ha voglia di lavorare e guardare avanti”.

“Vogliamo contribuire ad affermare anche in città il progetto politico che si sta sviluppando a livello nazionale, così come – ha concluso D’Angelo – alle elezioni regionali che ci vedranno in campo in pieno appoggio del centrodestra abruzzese”.