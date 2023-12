CEPAGATTI, ACCENSIONE ALBERO DI NATALE IN PIAZZA TRA INSTALLAZIONI E MERCATINI

CEPAGATTI – “La cassetta postale di Babbo Natale vi aspetta in piazza! Abbiamo voluto portare il clima natalizio in tutte le frazioni con luminarie e tante iniziative”.

Lo afferma il vicesindaco di Cepagatti (Pescara) Annalisa Palozzo, con delega agli eventi e curatrice delle luminarie e installazioni natalizie. E’ stato acceso ieri dall’amministrazione comunale di Cepagatti insieme a tutti i cittadini l’albero di Natale in piazza Schuman. Il count down è stato accompagnato dalla musica della Banda di Babbo Natale, Banda Giuseppe Verdi di Cepagatti e da brindisi e scambi di auguri.

“Oltre al bellissimo albero che sovrasta piazza Schuman – si legge in una nota – davanti alla Torre Alex è stato illuminato dal Comune di Cepagatti tutto il corso, le chiese e tutte le frazioni del territorio; sono inoltre state realizzate dall’artista Monica Spinozzi delle installazioni con Babbo Natale e i suoi elfi “Tutti i bambini potranno consegnare la loro letterina” spiega il vicesindaco Palozzo.

Con l’Immacolata si dà il via alla lunga carrellata di manifestazioni natalizie organizzate dall’amministrazione comunale. Sabato 16 dicembre dalle 10 alle 22 e domenica 17 dicembre dalle 16 alle 22 il Villaggio di Natale vi aspetta a Cepagatti, in via Roma e nel centro storico, tra la Torre Alex e il Castello Marcantonio.

“Invitiamo tutti – dice il vicesindaco Palozzo – a partecipare a questa iniziativa completamente gratuita. Troverete mercatini, presepi, animazione, zampognari, Babbo Natale e i suoi aiutanti, potrete fare un giro sui pony e cavalli addobbati a festa. Non perdete il concerto dei giovani talenti dell’ Istituto Comprensivo sabato 16 alle 16.30 e a seguire alle 18 partecipate alla Christmas Parade, sfilando con la Banda di Babbo Natale. Domenica 17 dalle 17 alle 19 si esibirà la famosa street band Mo’ Better Band, ospite di programmi televisivi nazionali e a seguire il dj set di space events”.

Non resta che scoprire tutte le iniziative sul sito del comune e sulla pagina facebook Città di Cepagatti.