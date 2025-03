CEPAGATTI: ARRESTATI DAI CARABINIERI GLI ALTRI DUE COMPLICI DELLA RAPINA IN GIOIELLERIA

CEPAGATTI – I Carabinieri della Compagnia di Pescara, hanno tratto in arresto un 54enne ed un 55enne, entrambi residenti a Pescara e noti in banca dati SDI, resisi responsabili in concorso di rapina aggravata lo scorso mese di novembre ai danni di una gioielleria di Cepagatti (PE).

Il provvedimento scaturisce a seguito di articolata attività investigativa condotta dai militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara che avevano avviato immediate indagini dopo la consumazione dell’evento criminoso.

Nell’occasione, un finto cliente, che già si era presentato nei giorni precedenti al fine di guadagnare la piena fiducia del titolare della gioielleria, lo scorso 27 novembre 2024, era entrato all’interno di quell’esercizio commerciale e con naturalezza si era diretto verso il proprietario e col pretesto di dovere prelevare delle scatole dal veicolo che aveva parcheggiato poco distante, lo aveva indotto ad aprire la porta blindata e così consentendo al suo complice, travisato ed armato di una pistola di entrare nella gioielleria. Sotto la minaccia dell’arma, si erano impossessati di tutto l’oro esposto e si erano velocemente dileguati a bordo di autovettura, alla cui guida vi era un terzo complice, ignari di essere stati immortalati dal sistema di videosorveglianza comunale.

Un passante che aveva assistito alla scena ha detto agli inquirenti il modello dell’auto su cui i rapinatori erano fuggiti. Da qui in poi, una costante attività investigativa posta in essere da i Carabinieri, ha consentito dapprima di individuare l’auto, grazie al sistema di videosorveglianza, i testimoni, l’analisi del traffico telefonico e la visione di altre telecamere cittadine, permettendo di chiudere il cerchio.

