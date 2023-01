CEPAGATTI: CERRITELLI NUOVO CORDINATORE COMUNALE DI AZIONE, “PROMOTORI DI UNA NUOVA POLITICA”

CEPAGATTI – Azione continua a radicarsi in tutto l’Abruzzo e crescono le basi di coordinamento nella provincia di Pescara. Dopo i gruppi di Montesilvano (Rossana De Angelis), Pianella, (Francesco Scurti), Spoltore (Alberto Monaco) e Popoli (Andrea Zaino), anche Cepagatti avrà la sua rappresentanza di Azione.

Il coordinatore comunale è Vincenzo Cerritelli, conosciuto e stimato architetto.

“I valori del partito di Calenda e il suo modo di fare politica concreto e schietto, hanno spinto me, ed altri generosi amici del nostro comune, a metterci la faccia e a farci promotori del nuovo modo di fare politica che per Cepagatti è novità assoluta” dice Cerritelli.

Soddisfatto il segretario provinciale e coordinatore di Pescara, Stefano Torelli: “La politica nazionale intrapresa da Carlo Calenda, caratterizzata da un’opposizione energica mai fine a se stessa e sempre indirizzata a proporre di soluzioni circostanziate per il Paese” dichiara Torelli ,”in Abruzzo e nel Pescarese siamo in crescita e consolidiamo un impegno politico quotidiano, a contatto con i cittadini, con le istituzioni e le associazioni. Per questo siamo a disposizione di tutti coloro che vogliano incontrarci, collaborare con noi, dialogare e confrontarsi”.