CEPAGATTI: DOMATO INCENDIO IN FABBRICA DISMESSA

CEPAGATTI – L’incendio che in mattinata ha interessato una fabbrica dismessa, ex Italcables, nella zona di via della Bonifica, a Cepagatti (Pescara), è stato domato nel giro di alcune ore dai Vigili del Fuoco con due squadre di Pescara, una del distaccamento di Alanno e una dal Comando di Chieti.

La struttura, in disuso da anni, è stata di recente acquistata da un nuovo proprietario e oggi gli operai erano al lavoro per ripulirla.

Secondo una prima ricostruzione, è possibile che il materiale plastico accantonato all’esterno dell’edificio abbia preso fuoco, complici le temperature elevate delle ultime ore. Le fiamme si sono poi propagate alla struttura. Non ci sono feriti.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia municipale di Cepagatti, con il comandante Daniela Masciulli. Ha costantemente monitorato l’evolversi della situazione anche il sindaco Gino Cantò.