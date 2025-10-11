CEPAGATTI: GIOVANE AUTOMOBILISTA RIFIUTA IL TEST ANTIDROGA E VIENE DENUNCIATO DAI CARABINIERI

CEPAGATTI – I Carabinieri della Stazione di Cepagatti (Pescara) hanno denunciato un 39enne, residente nell’area vestina, alla locale Autorità Giudiziaria, con l’accusa di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per un controllo lungo via Sibilla Aleramo mentre si trovava alla guida di una Jeep. Durante le verifiche i militari hanno notato atteggiamenti e segnali inequivocabili che indicavano uno stato di alterazione riconducibile all’assunzione di droghe.

Il soggetto, ha dato spontaneamente ai militari una bustina in cellophane contenente stupefacente del tipo cocaina, rifiutando di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla normativa per verificare la sua effettiva condizione psicofisica. Un diniego che, di fatto, costituisce già reato, comportando le stesse conseguenze dell’accertamento positivo.

I militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato ai familiari. La sua posizione ora è al vaglio della Procura della Repubblica, che nei prossimi giorni valuterà eventuali ulteriori provvedimenti.

Per quanto sopra il 39enne è stato denunciato e dovrà rispondere guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, inoltre è stato segnalato all’Autorità Amministrativa.