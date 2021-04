CEPAGATTI, MINACCIA ED ESTORCE DENARO ALLA MADRE: ARRESTATO DAI CARABINIERI.

CEPAGATTI – Nel corso delle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Cepagatti, hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei giorni scordi dal GIP di Pescara, DLM 22enne proveniente dalla provincia pescarese responsabile di minaccia ed estorsione ai danni della madre.

Nel dettaglio, il giovane, dal mese di dicembre 2020 a tutt’oggi, previe minacce, ha preteso più volte dalla madre somme di denaro.

La donna, che inizialmente ha soddisfatto le richieste estorsive del figlio, dato il loro aumentare, recentemente si è vista costretta a rifiutarsi non prima però di aver nascosto la sua autovettura ed essersi barricata in casa per paura di eventuali ritorsioni.

Termina quindi, con l’arresto di oggi, quello che ormai era diventato un incubo per la donna che, pochi giorni fa si era recata dai Carabinieri per denunciarne i fatti.